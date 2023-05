Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Roma-Inter, sabato 6 maggio alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma:



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.



Roma-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, scaricando l'app su smart tv compatibile, o in alternativa su console di gioco come PlayStation e Xbox, o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. DAZN permette la visione dell'incontro anche in streaming utilizzando la sua app ufficiale su smartphone e tablet o connettendosi al sito internet da pc e notebook.