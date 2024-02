Roma-Inter, Panatta: 'Il gol di Acerbi andava annullato'

Il gol di Acerbi non è passato inosservato ad Adriano Panatta. L'ex campione di Tennis ha commentato a Rainews24 il match tra Roma e Inter, che si è chiuso con la vittoria dei nerazzurri per 4-2. “Il gol di Acerbi andava annullato. Il Var l’aveva annullato, l’arbitro invece ha interpretato che la spintarella di Thuram al portiere nostro era leggera. Nostro perché sono romanista: il direttore di gara ha deciso così perché conta più del Var, ma allora a cosa serve il Var?”, ha dichiarato l’ex storico tennista. "Nel primo tempo l’Inter non era ingiocabile perché la Roma ha dominato, invece nel secondo tempo ha messo la quinta e sembrava ingiocabile. Per cui sono anche obiettivo”, ha concluso Panatta.