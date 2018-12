Il protocollo del Var richiede un “chiaro errore dell’arbitro”. Probabilmente è la mancanza del superlativo assoluto a indurre Fabbri a non richiamare Rocchi davanti al video, perché la sua svista, dunque il suo errore, non è chiaro, è chiarissimo. Di più, è clamoroso. Se il Var è stato inventato per salvare le partite da certe nefandezze, allora non si capisce cosa sia successo all’Olimpico. Rocchi può anche non vedere il fallo di D’Ambrosio che aggancia Zaniolo, ma i filmati sono di una chiarezza incredibile. Il romanista ha già passato il terzino quando viene messo giù e la palla è sempre lì, a disposizione di Zaniolo. E’ la maniera più efficace per modificare il corso di una partita. E’ lo stesso errore che si raddoppia, il primo è colpa dell’occhio (e ci può stare) indiretta, il secondo è colpa di un altro occhio, ma questo no, non ci può stare, perché è comodamente seduto davanti a un monitor e rivede da una mezza dozzina di angolazioni diverse lo stesso fallo. Che poi sia il Var a concedere alla Roma il rigore per un tocco di braccio di Brozovic non lo salva dal pesante errore precedente. Il fallo di D’Ambrosio su Zaniolo è perfino più evidente di quel tocco di Brozovic.Diciannove anni, trequartista, un debutto da titolare nello stadio piùricco di storia del mondo, il Bernabeu, già convocato in Nazionale daMancini. Nicolò Zaniolo è il miglior giocatore di Roma-Inter, per tecnica,intensità, personalità e incisività. Nei due casi da rigore, uno nonconcesso e l’altro sì, c’è sempre lui. Ha giocato 7 partite in Serie B conl’Entella nel 2016-17, è diventato campione d’Italia Primavera con l’Intersenza mai sfiorare la prima squadra nella stagione scorsa, e ora diventeràun punto fermo della Roma. Per come gioca, sembra al quarto campionato datitolare in Serie A. Strappa, allunga, vede la porta, vede soprattutto ilcompagno smarcato in area. E si fa dare la palla. Sempre. Come fosse DeRossi. La Roma ha preso Pastore dal Psg, ma il trequartista vero è questoragazzino, dotato di un sinistro notevole. Se va avanti così, ne uscirannoaltri di squadra, non lui.