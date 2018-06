La Roma ha chiuso per Javier Pastore. La trattativa tra il direttore sportivo Monchi e il Paris Saint Germain è andata a buon fine: al club parigino –andranno 20 milioni più circa 4 di bonus. Il giocatore, che guadagnerà circa 4 milioni di euro a stagione per quattro anni, è atteso a Roma domani. E sabato si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart per poi firmare il contratto con il club giallorosso. Col Psg però non è finita qui e una volta chiarita la posizione di Alisson si riparlerà di Areola.



RUOLO - Nelle intenzioni di Di Francesco, che vuole riportare qualità a centrocampo, l'argentino giocherà da mezz'ala nel 4-3-3. Ma viste le caratteristiche di Pastore può essere impiegato anche da trequartista nel 4-2-3-1. Dopo Cristante e Coric, e la partenza di Nainggolan, quindi muta ancora il reparto che potrebbe essere impreziosito in futuro anche dall'arrivo di Ziyech.