E' stato escluso dai 22 convocati per la sfida contro l'Inter, e molto probabilmente farà le valigie. Stiamo parlando di Maxwel Cornet, l'attaccante mancino del Lione che la Roma ha seguito in passato. Il franco-ivoriano può ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attacco e può partire per meno di 20 milioni.