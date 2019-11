E se alla fine Chris Smalling rimanesse in prestito? È la possibilità di cui parleranno in questi giorni la Roma e l’agente del difensore inglese, che dovrebbe fare una capatina dalle parti dell’Eur insieme all’intermediario che sta trattando l’eventuale permanenza di Smalling in giallorosso. Già, perché il Manchester United continua a volere 20 milioni di euro ma a quelle cifre la Roma non può proprio arrivare. Allora – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – la soluzione di riserva sarebbe il rinnovo del prestito, ovviamente oneroso (quello attuale costa ai giallorossi 3 milioni di euro). Con una postilla, però, visto che Smalling ha il contratto in scadenza nel 2022 e rinnovare il prestito vorrebbe dire portarlo quasi “a scadenza”, nel giugno 2021. Un’ipotesi che difficilmente lo United prenderà in considerazione ed allora il prestito potrebbe arrivare solo con un eventuale allungamento del contratto attuale con i Red Devils, magari di un anno, fino al 2023.