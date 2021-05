Alberto De Rossi ha il contratto in scadenza e, fino a questo momento, sembrava essere molto più fuori che dentro al progetto che riguarda la Primavera. Ora, come scrive su Il Messaggero, le carte in tavola sono cambiate e il tecnico potrebbe rimanere a sorpresa. Tiago Pinto insieme a Morgan De Santis, dopo aver sfondato altri profili (tra questi Occhiuzzi del Cosenza e Modesto della Pro Vercelli) è orientato a proporre un rinnovo annuale al tecnico.