Una vera e propria ondata di indignazione, insulti e ira quella riversata dai tifosi romanisti (e non) sulle pagine social e tramite le radio in merito all'intervista (chiamiamola così) de Le Iene a Zaniolo e a sua mamma Francesca Costa. Tante le domandi fuori luogo ("Che posizione ti piace" o "che taglia di reggiseno porti") rivolte alla donna sempre più regina di Instagram proprio di fronte al figlio. Zaniolo non ha gradito e prima si è allontanato poi ha cacciato l'intervistatore. La Roma non ha gradito, neppure i tifosi che hanno replicato in migliaia sia sulla pagina ufficiale del programma sia su quella del giornalista Nicolò Dedevitiis.