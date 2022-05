Adnan Januzaj ci riprova. Il talento belga, sbocciato tardivamente alla Real Sociedad, tra pochi giorni sarà a parametro zero e ha dato mandato al suo agente Dirk De Vries di trovargli una destinazione. Tra le preferenze dell’ex Manchester United c’è anche la Roma di Mourinho peraltro già contattata a gennaio quando il contratto del trequartista era in scadenza. All’epoca non se ne fece nulla e anche adesso le speranze di riuscita non sono molte. Saputo della perdita ormai imminente di Mkhitaryan (destinato all’Inter), l’agente ha contattato subito la Roma ricevendo al momento una risposta tra il freddo e il tiepido.



ALTRE PRIORITA' - Januzaj, che vanta 39 gol in 152 presenze in Liga dal 2017, non è considerata una priorità al momento considerato che Pinto in quel ruolo sta vagliando profili più alti (vedi Dybala o Guedes). A 27 anni tuttavia il belga potrebbe interessare per sostituire in panchina uno tra El Shaarawy e Carles Perez. Ma non nell’immediato. Pochi giorni fa la Real Sociedad, sui propri canali ufficiali, aveva ringraziato l'esterno offensivo belga. “Dopo cinque anni di magia" finisce così l'avventura a San Sebastian, in bocca al lupo”. Difficilmente alla Lupa. Discorso diverso se l’agente De Vries dovesse inserire in un ipotetico affare l’altro cartellino a parametro zero della sua scuderia: Jesse Lingard che piace molto a Mou dai tempi dello United.