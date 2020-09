Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parla in conferenza stampa di Luka Jovic e Borja Mayoral, obiettivi di mercato della Roma: "Dobbiamo pensare a tutto perché da qui al 5 ottobre può succedere qualsiasi cosa. Di Jovic posso dire che per adesso è qui e si sta allenando bene: a me questo interessa perché domani abbiamo una partita e lui è concentrato solo su quella. Chi resta tra lui e Mayoral? Non rispondo: io punto su tutti, poi se qualcuno andrà via vedremo".