Il difensore della Roma Juan Jesus ha parlato ai microfoni di RomaTv in vista del match contro il Cagliari, tornando sul match precedente contro l'Inter: "L’ultima gara contro l’Inter credo sia stata una bella partita. Era difficile, sapevamo della loro qualità, abbiamo provato a vincere ma è uscito un pareggio: per me il bicchiere è mezzo pieno. Era importante dare continuità al percorso intrapreso. Sono contento di quello che sto facendo, ma devo migliorare ancora".