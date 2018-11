Il difensore dellaha concesso una lunga intervista a Sky Sport, le sue dichiarazioni.- "Battere il Real Madrid per arrivare primi? Certo, giocheremo in casa e faremo di tutto per vincere, sarà difficile ma saremo prontissimi. Differenza di rendimento tra Champions e campionato? Credo sia una questione di concentrazione: quando giochi in Europa sai che sarà difficile, sono solo sei partite nel girone quindi per forza bisogna essere concentrati. Dobbiamo cercare di farlo anche in campionato: anche se è lungo siamo già quasi a dicembre, non possiamo stare troppo dietro alle squadre di vetta. Dove siamo ora non è il nostro posto. Dobbiamo lottare di più, provare anche cose diverse e tornare ad essere la Roma di prima".- "Ricordiamo che è ancora giovane. Ha tanta pressione addosso, ha caratteristiche importanti, tanta tecnica e calcia bene. Secondo me ha bisogno di far uscire il carattere, ma ognuno ha il proprio. Lui è un bravissimo ragazzo, ma può diventare molto più forte: basta dargli un po' di fiducia in più e avere pazienza, per me è un grandissimo giocatore".- "Oggi i giovani sono più fortunati di noi. Io e Manolas siamo ancora abbastanza giovani, ma prima non era così facile entrare in pianta stabile in prima squadra: oggi basta che tu sia un po' più bravo e ci vai subito. Loro arrivano pensando di essere già al massimo, ma non è così: possono sempre imparare e fare meglio. Under e Kluivert sono velocissimi, Zaniolo ha una forza incredibile: devono spendere il loro tempo nel miglior modo possibile, perché il calcio passa molto veloce. Io sono in Italia già da 8 anni (ride, ndr)".- "Grande squadra con un allenatore tatticamente molto forte, dobbiamo essere pronti a tutto, ma dobbiamo vincere: i tre punti ci servono per la classifica e soprattutto per noi stessi, perché poi c'è la sosta e avremo tempo per allenarci".- "Complicata? C'è ancora tempo, ma non tanto: dobbiamo cercare di vincere più partite possibili e fare del nostro meglio. L'anno scorso abbiamo chiuso terzi e in semifinale di Champions, non possiamo accontentarci di certo del nono posto attuale. Più difficile arrivare terzi o in semifinale di Champions? Se lavoriamo con la testa giusta e l'impegno dell'anno scorso, credo che possiamo arrivare anche più lontano, sia al terzo posto sia in una finale. Io credo in questo e lotto per la maglia per la Roma, so che anche gli altri danno al 1000% di dover ripetere e migliorare quel che abbiamo fatto l'anno scorso. Dobbiamo lottare fino all'ultimo".