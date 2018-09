Juan Jesus, difensore della Roma, ha così parlato a Roma TV prima della gara col Chievo: "Abbiamo avuto due settimane di sosta per allenarci di più e migliorare, oggi è importante per dare un segnale alle altre e per tornare ai tre punti dato che giochiamo anche in casa. Il Chievo è una squadra tosta, lo abbiamo visto anche contro la Juve, mentre con la Fiorentina è stato un risultato bugiardo. Dobbiamo stare attenti perché è una gara difficile, ma noi siamo la Roma. Fisicamente sto bene, penso che anche tutto la squadra abbia ripreso in questa pausa tutta la fisicità che mancava".