Il campionato inizierà il 19 agosto, ma ad Ibiza è già clima Roma-Juve. In un storia su Instagram, Miralem Pjanic ha pubblicato un video in cui si allena insieme a Kevin Strootman.S a veri professionisti, hanno già cominciato la propria preparazione atletica individuale in modo da poter cominciare nel migliore dei modi la prossima stagione.