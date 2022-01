Il doppio ex di Roma-Juve, Zivi Boniek, ha presentato lo scontro fra Mou e Allegri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sarà una partita aperta, non vedo un favorito netto. La Roma ha i suoi problemi, è vero, ma anche la Juventus fatica ad imporre il proprio gioco. Ha la qualità per far male a chiunque, ma non vedo le certezze del passato. Può essere l’ultimo vero treno per rincorrere la Champions League? Più per la Roma che per la Juventus. Se la Roma non dovesse andare in Champions o non vincere la Conference sarebbe una stagione fallimentare"



"Abraham è un buon giocatore, ma non mi sembra abbia il killer instinct. Secondo me il giocatore più pericoloso sotto porta della Roma è un altro, Shomurodov. Se Eldor avesse giocato le stesse partite di Abraham avrebbe sicuramente segnato di più. Mourinho e Allegri sono due allenatori bravi, ma non giocano e non segnano loro.

I giocatori che all’Olimpico possono spostare l’ago della bilancia Pellegrini e Zaniolo, che sono i due giocatori più forti dei giallorossi, anche se per me quello più completo in assoluto è Mkhitaryan. Maitland-Niles titolare? È un punto interrogativo, quasi come nel gioco delle tre carte”.