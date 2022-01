Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia. Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica. All'Olimpico, alle 18,30, si sfidano Roma e Juventus, in uno scontro probabilmente decisivo per le rispettive ambizioni di poter ancora lottare per il quarto posto. Mourinho, reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan a San Siro, deve rinunciare agli squalificati Karsdorp e Mancini​. Sull'altro fronte, Allegri, squalificato dopo l'1-1 casalingo con il Napoli, ritrova Chiellini, guarito dal Covid.



09/01/2022 Domenica 18.30 Roma-Juventus - Dazn



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Morata, Chiesa. All. Landucci (Allegri squalificato).