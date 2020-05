Si riaccende la rivalità a distanza tra Roma e Juventus. Questa volta l'oggetto del contendere non riguarda vicende di campo, ma un giocatore in scadenza di contratto e pronto a liberarsi a parametro zero: Pedro. L'esterno d'attacco del Chelsea, riporta il Tempo, alla fine di marzo ha annunciato di voler fare una nuova esperienza dopo gli anni passati a Londra e, vista la possibilità di tesserarlo da svincolato, si sono accesi su di lui i fari del mercato. All'estero il classe 1987 è corteggiato in particolare dall'ex compagno di squadra Xavi (allenatore dell’Al-Sadd) e da alcune franchigie di MLS, mentre in Italia le società che si sono fatte avanti sono Roma e Juventus.