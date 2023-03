Riflettori accesi domenica sera sull’Olimpico per uno dei match clou della venticinquesima giornata del massimo campionato un Roma – Juventus che questa volta ha gli ingredienti giusti rendere la vigilia carica di aspettative. Di fronte in cerca di immediato riscatto i padroni di casa reduci da una sconfitta in quel di Cremona che mai aveva vinto una gara dall’inizio del campionato. Un passo falso reso ancor più pesante per via della squalificata rimediata dal tecnico giallorosso Mourinho per un alterco con il quarto uomo e quindi diserterà la panchina. Di contro quella formazione bianconera che è reduce da un poker di vittorie consecutive, buon‘ultima la convincente vittoria nel derby con il Torino, e che spera nella cinquina per continuare a scalare una classifica deficitaria per i quindici punti di penalizzazione subiti inflitti dalla Corte di Appello Federale per il caso plusvalenze. Attualmente è settima con trentacinque punti ma che diventerebbero cinquanta se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse annullare la sentenza di primo grado diventando così la seconda forza del campionato alle spalle della capolista Napoli davanti all’Inter fermata domenica scorsa dal Bologna di fronte ai propri beniamini. Gli annali sono pieni di precedenti che hanno scritto lunghe pagine del calcio di casa nostra. Sarà la duecentesima volta che si incroceranno sul terreno di gioco con un bilancio a tinte fortemente bianconere grazie a 95 vittorie, praticamente il doppio di quelle giallorosse (48) e con cinquantasei pareggi. Si ripartirà dall’1 a 1 dell’andata del 27 agosto scorso quando i bianconeri dopo appena due minuti di gioco sbloccarono il risultato con una punizione del serbo Dusan Vlahovic ma furono raggiunti al 69° da un gol realizzato dall’inglese Tammy Abraham grazie ad una imbeccata dell’ex Paulo Dybala. In palio, dunque, tre punti preziosi per pensare positivo per il prosieguo del campionato per entrambi le contendenti ma soprattutto per una Roma che lamenta solo un punto di ritardo dalla zona Champions, proprio dietro i cugini della Lazio, per aver lasciato agli avversari ben cinque punti nelle ultime quattro uscite di campionato. Il fattore campo e la voglia di riscatto da una parte ed il desiderio di allungare la striscia positiva dall’altra rendono molto incerto un pronostico che alla vigilia appare abbastanza equilibrato. Per i betting analyst l’1 vale 2,65, non particolarmente distante dal 2 bianconero a 2,85 e con l’X che moltiplica per 3,05. Nella speciale graduatoria del possibile primo o ultimo marcatore è Vlahovic il maggior indiziato proposto a 6,75, davanti all’ex Dybala a 7,25, con a seguire Abraham a 7,75, Majchrzak a 8,25, Milik a 8,75, Belotti a 9,00 e via gli tutti gli altri con Barbieri a 46,00.