Oggi, ormai, ci siamo abituati a vederlo lì sulla panchina giallorossa, ma l'arrivo di Josè Mourinho a Roma spiazzò tutti: l'annuncio venne fatto addirittura prima ancora che finisse il campionato, era il 4 maggio 2021; tifosi entusiasti, giornalisti increduli perché i Friedkin avevano lavorato per mesi sottotraccia senza far trapelare nulla.- Il 21 marzo 2021 la Roma era di fronte a un bivio: 0-2 in casa col Napoli, doppieta di Mertens e seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi dopo quella di Parma.: l'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa è finita.- Mesi di riflessioni, idee, nomi e possibilità per trovare un sostituto.: nella bacheca di Max ci sono 6 scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia (record condiviso con Mancini ed Eriksson). In quel momento l'allenatore livornese era senza panchina dopo l'anno sabbatico post Juve; così iniziarono i primi contatti per sondare il terreno, incontri programmati e poi slittati, garanzie richieste e proposte da discutere.- Meno di due mesi dopo il ko interno col Napoli la Roma annuncia il nuovo allenatore: Josè Mourinho. Già, niente Allegri.che stasera giocherà all'Olimpico. Propio contro quella Roma che aveva strizzato l'occhio all'allenatore livornese.