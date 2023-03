Roma-Juventus (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Lo squalificato Mourinho ritrova Smalling in difesa e Abraham in attacco, sostenuto dal grande ex Dybala. Zalewski e Matic partono in vantaggio nei ballottaggi con gli olandesi Karsdorp e Wijnaldum.

Dall'altra parte, senza gli infortunati Milik e Kaio Jorge in attacco, a centrocampo Allegri recupera Locatelli dopo il turno di squalifica nel derby.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.



JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.