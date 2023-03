Un tempo di niente, un tempo di tutto.che Allegri ha fatto entrare all’89'03" e che all’89'37", senza aver toccato un pallone, si è fatto cacciare per aver tirato un calcione a Mancini.ed è rientrata subito in corsa per la Champions, mentre domani la Juve rischia di perdere anche il 7° posto.Da due squadre corte e accorte, con due soli giocatori di livello assoluto (Dybala da una parte, Di Maria dall’altra, e stavolta nessuno dei due ha entusiasmato), non c’era da aspettarsi una partita spettacolare. E infatti non lo è stata.. Escluso il palo colpito da Rabiot poco prima dell’intervallo, taccuino vuoto. Lo avevamo riempito solo prima che iniziasse la partita ragionando sulla scelta didi portare in panchina il centravanti titolare, Tammy, per far giocare un tridente, con denti poco affilati, formato da Dybala, Pellegrini e Wijnaldum.Primo: sorprendere lae soprattutto la sua difesa togliendole un riferimento preciso come l’attaccante inglese. Secondo: aumentare il palleggio di qualità nella parte finale dell’azione. Per 45 minuti niente di tutto questo è accaduto e le intenzioni sono rimaste tali.Così l’argentino è stato coinvolto maggiormente nella fase difensiva, quando si allargava sulla destra per controllare le uscite di Alex Sandro.Anche dall’altra parte, lo sviluppo della manovra era lento e prevedibile, al di là di quanto la Juve ha tenuto palla (55 per cento nel primo tempo, 59 alla fine). Per esempio,: ha giocato sempre spalle alla porta e quando usciva dalla linea d’attacco per fare da sponda, avendo solo il sinistro riforniva sempre e soltanto, così la giocata era ampiamente prevista e prevedibile.. Ma anche in questo caso, parliamo di dettagli. Nella sostanza, poco calcio, poca qualità, molto timore da una parte e dall’altra.Il palo di Rabiot nel finale del primo tempo è stato il preludio di una ripresa con un calcio diverso, iniziata con Bonucci al posto dell’acciaccato. La partita si è aperta per merito della Roma, passata in vantaggio con un suo difensore,. Non su angolo, come càpita spesso, ma con una sventola di destro da fuori area, su cui la Juve ha un po’ dormito:. Mourinho aveva già preparato i suoi cambi, Abraham per Wijnaldum e Karsdorp per Zalewski, ma dopo il vantaggio ha congelato la doppia sostituzione., con Di Maria a destra e Chiesa a sinistra, davanti a Kostic. La risposta di Mourinho è arrivata proprio in quel settore: fuori Zalewski, sempre più in difficoltà, dentro Karsdorp., la Roma ha avuto due mezze occasioni, insomma la camomilla era finita, ora ci si poteva aspettare di tutto.Il ritmo è salito insieme alla tensione e il finale si è giocato sui cambi.. Altra occasione per la Roma con un colpo di testa di Smalling, altro palo per la Juve con un colpo di testa di Mancini che stava per pareggiare il suo gol dopo un angolo di Paredes.Al doppio centravanti ha pensato anche Allegri che ha tolto Cuadrado per mettere Kean. L’avesse mai fatto. Il ragazzotto si è agganciato subito con, maglie e pantaloncini tirati da una parte e dall’altra e ha steso il romanista con un calcio dietro al ginocchio a palla lontana. Quando Kean è uscito dal campo dopo l’inevitabile rosso dinon ha avuto la forza né il coraggio di alzare lo sguardo, altrimenti avrebbe visto il suo allenatore che gli diceva “ma che hai fatto?“. Mancavano 8 minuti, recupero compreso, alla fine, e all’ultimo istante la Juve ha avuto un’altra occasione con Danilo, l’ultima, finita fra le mani di Rui Patricio.