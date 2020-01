Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo durante Roma-Juve. Il centrocampista della Roma ha lasciato il campo in barella e in lacrime per un problema fisico ancora da valutare. Anche Cristiano Ronaldo ha rincuorato l'avversario al momento della sostituzione. Un bel gesto da parte del portoghese, la speranza è che l'infortunio di Zaniolo sia meno grave del previsto.