Roma-Juventus 1-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 3′ Demiral, 10′ Ronaldo (rig), 22’st′ Perotti (rig.)

Assist: 3’ Dybala

Ammoniti: 9′ Veretout, 12′ Pjanic, 15′ Kolarov, 32′ de Ligt, 46′ Cuadrado



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout (21’st Cristante); Zaniolo (36′pt Under), Pellegrini, Perotti (36’st Kalinic); Dzeko.

All.: Fonseca.



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral (19′pt de Ligt), Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (24′st Danilo); Ronaldo, Dybala (24′st Higuain).



All.: Sarri.

Arbitro: Guida