Domenica 5 marzo alle 20:45 il posticipo della 25ª giornata di Serie A sarà Roma-Juventus, gara già caricata di tensione sportiva per la squalifica di Josè Mourinho e che senza dubbio potrebbe rappresentare una svolta stagionale per le due squadre. I bianconeri cercano la quinta vittoria di fila in campionato, per tre punti che permetterebbero alla squadra di Massimiliano Allegri di portarsi a -6 dai giallorossi nonostante la penalizzazione, mentre i capitolini non possono permettersi un altro passo falso dopo la sconfitta contro la Cremonese. Proprio contro i grigiorossi, ma in Coppa Italia, è arrivata l’unica sconfitta della Roma nelle ultime cinque disputate all’Olimpico. Contro Salisburgo, Verona, Empoli e Fiorentina sono arrivati quattro successi altrettanto clean sheet. Le quote sulla lavagna scommesse in vista della gara sono molto equilibrate, con i giallorossi che sono proposti vincenti a 2,70 e la Juventus a 2,72. Una situazione che non può escludere il pareggio a 3,10. A confronto due tra le migliori difese della Serie A e l’Under 2,5 è un’opzione valida a 1,54. All’andata finì 1-1 con reti dei due bomber più attesi, Dusan Vlahovic e Tammy Abraham e in vista del match di ritorno proprio il serbo (a quota 3,25) e l’inglese (a quota 3,50) sono in prima fila nei pronostici tra i possibili marcatori del match, con Dybala che per il gol dell’ex è proposto a 3,50.