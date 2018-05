Roma-Juventus, è qui la festa? Per i giallorossi sicuramente sì, perché la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo ha già regalato alla squadra di Eusebio Di Francesco l'aritmetica qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. E quindi stasera all'Olimpico, comunque vada il match, ci sarà da celebrare un traguardo importante raggiunto. E i tifosi saluteranno la loro squadra dopo una grande stagione, che ha visto la Roma raggiungere le semifinali di Champions. Ai bianconeri di Max Allegri invece manca un punto per l'aritmetica vittoria del settimo scudetto di fila, a prescindere dal risultato del Napoli.



FLORENZI FRA ROMA, JUVE E INTER - In chiave mercato, come si legge su Tuttosport, Roma-Juve è contassegnata dal destino di Alessandro Florenzi, classe 1997 al centro di una trattativa complicata con i giallorossi per il rinnovo del contratto, in scadenza fra un anno. Il suo ex allenatore, Luciano Spalletti, lo chiama all'Inter. Ma anche la Juve ci pensa e, scrive il quotidiano torinese, i bianconeri contano sul pressing di Buffon, Barzagli e Chiellini, che puntano a convincere quello che, per tutti loro, è stato un compagno di squadra in Nazionale.