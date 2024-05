Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: tocca a Baldanzi e Weah

si affrontano alle 20.45 allo Stadio Olimpico nel posticipo domenicale della 35esima giornata di Serie A, un match importante per la lotta europea.I giallorossi di Daniele De Rossi, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Bayer Levrkusen nella semifinale d'andata di Europa League, cercano punti per consolidare il quinto posto e accorciare sul Bologna quarto in classifica.I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci da tre pareggi consecutivi, provano a tornare al successo per restare in scia al Milan e difendere il terzo posto.- De Rossi punta su Baldanzi nel tridente con Dybala e Lukaku, in difesa fuori Mancini e Llorente in coppia con Ndicka. Allegri risponde con Weah a destra, davanti la coppia Chiesa-Vlahovic.

: Svilar; Kristensen, Ndicka, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku.. De Rossi.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.. Allegri.