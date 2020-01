Qualcosa oggi può muoversi anche in attacco per la Roma spera fino in fondo di piazzare altrove Kalinic, anche per risparmiare cinque mesi di uno stipendio pesante (altri 2,5 milioni lordi da qui alla fine della stagione). Ieri ci sono stati dei sondaggi di Monaco e Sampdoria, ma nessuna delle due ipotesi convince fino in fondo il croato.



La Roma vorrebbe sostituirlo con Andrea Favilli. Ma anche qui la trattativa è complicata. Favilli, infatti, tecnicamente è ancora della Juventus, il riscatto del Genoa scatta a febbraio (7 milioni).