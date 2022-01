Sergio Oliveira arrivato dal Porto può non essere l'unico rinforzo per il centrocampo della Roma sul mercato invernale. Se parte Diawara (nel mirino del Valencia) i giallorossi faranno un tentativo per il francese Kamara, in scadenza di contratto a giugno col Marsiglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sembra complicato arrivare a Ndombelé del Tottenham, visto che guadagna 8 milioni netti a stagione e a Londra ha avuto rapporti non idilliaci con Mourinho.



Intanto è stato proposto Aebiscer dello Young Boys, che ora sta andando al Cagliari.

In uscita il portiere svedese Robin Olsen, attualmente in prestito allo Sheffield United, può trasferisi all’Aston Villa.