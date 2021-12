La Roma è a caccia del centrocampista da regalare a Mourinho. Grillitsch non è più l'obiettivo numero uno di Tiago Pinto. In pole adesso c'è Kamara. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno ma i giallorossi potrebbe prenderlo subito scalando i soldi del riscatto di Under (già scattato) e di Pau Lopez (che scatterà tra una presenza). In tutto quindi la Roma incasserà oltre 21 milioni di euro dai francesi e la metà potrebbe essere investita per Kamara. Il Gm portoghese vuole mettere a disposizione di Mourinho un giocatore pronto, ma anche di prospettiva e dall’ingaggio non eccessivo. Il classe 99 nonostante la sua giovane età, da quando ha 19 anni supera ampiamente le 30 presenze stagionali. In ballo resta Loftus-Cheek.