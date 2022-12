Rick Karsdorp stavolta ci sarà. Il terzino olandese, dopo la maxi-multa per aver dato buca in Giappone, oggi si presenterà a Trigoria dopo essere tornato dalla Thailandia. Previsto un faccia a faccia con la società in cui Karsdorp ribadirà di voler andar via e di non voler partire per il Portogallo. Probabile, ma non scontato, anche un incontro con Mourinho.