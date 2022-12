Rick Karsdorp non ha alcun problema fisico (e neppure disagi psicologici, a dispetto del certificato medico che aveva inviato per evitare il raduno precedente la tournée in Giappone). Ieri, addirittura, ha fatto anche la partitella a metà campo con tutti gli altri. Ciò che conta, però, è che Karsdorp ha dato la sua disponibilità a partire con la squadra. Se vogliamo, non uno sforzo titanico per un tesserato lautamente stipendiato, ma di sicuro una apertura in chiave futuro. La Roma, comunque, ha deciso di sciogliere la riserva legata all’ufficialità della sua convocazione solo stamattina, ma filtra ottimismo anche perché Pinto avrebbe convinto Mourinho che sarebbe una buona mossa anche in chiave mercato.