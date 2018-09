Intervistato da Ziggo Sport, il terzino della Roma Rick Karsdorp ha parlato del suo momento e nello specifico del rapporto col connazionale Justin Kluivert: Ci aiutiamo molto. Siamo giovani, abbiamo bisogno l’uno dell’altro, non parliamo tanto la lingua italiana, stiamo spesso insieme. Kluivert è uno che ha sempre il petto in fuori, un bravo ragazzo, è sicuro di sé e io lo ammiro. Adesso ho bisogno di fiducia, in me stesso e degli altri, così potrò tornare ad essere un buon giocatore. Sono un terzino di spinta, all’allenatore piace il gioco offensivo, posso fare molto per la Roma".