Non parla ancora bene l'italiano, ma le urla di Di Francesco deve averle sentite bene. Rick Karsdorp, uno dei misteri del mercato giallorosso, è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari. La lite furiosa è andata in scena qualche ora prima della sfida col Real a Madrid appena Karsdorp ha saputo di essere finito in tribuna. L'olandese ha alzato la voce, e Di Francesco ha fatto altrettanto.



La lite è stata furibonda così Eusebio ha scelto di farlo fuori anche contro il Bologna. A far scattare la decisione del tecnico il comportamento dell'olandese dentro e fuori dal campo. Il terzino che l'anno scorso ha giocato meno di un'ora a causa di due infortuni, anche in questo inizio stagione sta faticando ad assimilare gli schemi di Di Francesco ma soprattutto non si sta prodigando in allenamento per ritrovare il posto da titolare. A questo si aggiunge qualche comportamento fuori dal campo non esemplare e le lamentele nate soprattutto dopo l'impiego nel 3-4-1-2 a Milano col Milan.