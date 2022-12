Domani la Roma si radunerà a Trigoria per poi partire il 15 verso il Portogallo. Karsdorp stavolta dovrebbe rispondere presente alla convocazione giallorossa. Oggi dovrebbe sbarcare a Roma, per far ritorno a casa sua, in quel di Casal Palocco. Karsdorp è stato già informato della multa che gli è stata comminata dalla Roma per la mancata partecipazione alla mini-tournée in Giappone, multa che potrebbe sfiorare il 30% dello stipendio mensile (il massimo previsto dal regolamento, il che per Karsdorp vuol dire circa 45-50 mila euro o giù di lì). Ecco anche perché Karsdorp risponderà alla convocazione, non vuole certo rischiare di incorrere in un’altra sanzione