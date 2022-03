Alla vigilia della gara col Vitesse in Conference League, l'esterno della Roma Rick Karsdorp ha parlato così della sfida di domani: "E' difficile seguire assiduamente il calcio olandese, ma lo tengo d'occhio. Il Vitesse ha dimostrato le sue qualità già contro il Tottenham e il Rennes. I nostri obiettivi sono il quarto posto in campionato e andare avanti in Conference League per vincerla. Il campo mi sembra in buone condizioni, io non so se sarò titolare".



RENDIMENTO - "E' normale avere alti e bassi, non ero abituato a giocare così spesso, ma i bilanci vanno fatti a fine stagione. Mourinho? E' un allenatore che ci fa rendere sempre al massimo, un tecnico diverso dagli altri. Alcune volte corre insieme a me sulla fascia".