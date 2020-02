Justin Kluivert, esterno della Roma, ha parlato a Dazn commentando anche il momento del suo connazionale De Ligt: “Se uno a 20 anni arriva alla Juventus non è così strano che abbia bisogno di imparare: arrivi in un paese nuovo, devi arrangiarti da solo, è tutto diverso. Il gruppo è diverso: lo è anche per me. La gente non capisce le difficoltà: se può ti critica. Dovete darci del tempo, non credo sia chiedere troppo“. Una richiesta chiara, per l'adattamento dei giovani serve più tempo.