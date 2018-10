Non c'è tempo di gioire in casa Roma. Di Francesco, infatti, potrebbe rinunciare a Lorenzo Pellegrini e Kluivert per la trasferta di domenica a Napoli. Il primo è uscito nellla ripresa col Cska per un risentimento al quadricipite sinistro che sarà valutato oggi mentre Kluivert ha un fastidio muscolare che ieri gli ha impedito di andare in panchina.