Justin Kluivert ha parlato della sua prima stagione alla Roma sul sito ufficiale del club facendo una panoramica dell'anno appena concluso: ''Penso di aver trascorso molti momenti positivi e anche momenti educativi. La vedo così, quest’anno ho imparato molto. E’ la mia prima stagione, è tutto diverso. Ho cercato di mettere in pratica quello che so fare, a volte ci sono riuscito e a volte no, ma sono tutte cose da cui imparare. E’ un ambiente diverso, una competizione diversa, ci sono calciatori diversi. Devi riuscire a trovare il tuo ruolo e il mio punto di forza è che non ho dovuto fare a meno delle mie qualità, anzi. Ho imparato anche questo, a non dover cambiare il mio gioco anche se la competizione è diversa. Ho capito che devo rimanere me stesso e che così le cose andranno bene. Mi hanno aiutato un po’ tutti, ma direi soprattutto Karsdorp visto che anche lui è olandese. Lo conoscevo già da prima e mi ha spiegato un po’ di cose e lo ringrazio per questo. Ma tutti mi hanno aiutato, per qualsiasi cosa avessi bisogno. Devo solo ringraziare tutti quanti''.