Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Europa League contro il Gent: "È vero che abbiamo avuto una serie negativa e questo ci ha fatto arrabbiare molto. E' sempre importante pensare alla partita successiva. Come ha detto il mister la stagione è una maratona. Non possiamo fermarci dopo un passo falso, penso sempre a come posso aiutare la squadra".