Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato in mixed zone al termine della partita pareggiata 1-1 con il Gent: "Siamo usciti dalla crisi? Penso di sì. Vincere o non vincere oggi non sarebbe cambiato nulla, bastava passare il turno oggi”.



POTETE ARRIVARE IN FONDO? - “Per me sì, oggi abbiamo fatto quanto bastava, possiamo arrivare in fondo all’Europa League. Squadre inglesi? Sì, penso sia buono per noi affrontare squadre così forti”.



SULLA CONCORRENZA - “Sì certo, fa bene a tutti. Se c’è concorrenza c’è anche voglia di spingere e di fare gol. Sta motivando sia me che gli altri giocatori. È un bene per la Roma”.