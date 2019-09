Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 1-0 dai giallorossi contro il Lecce. "Paragone con mio padre? Lui era un ottimo giocatore ma aveva caratteristiche diverse. Gioco sempre? Sì, sono felice di aver giocato 5 partite dall’inizio. Devo continuare cosi e penso che possiamo vincere più partite. Oggi è stata difficile, ma va bene. Difficile per il caldo? Sì molto caldo. Il primo tempo è stato incredibile, il secondo un po’ meglio. Quanto ci sta aiutando Smalling? Penso molto perché lui è forte, veloce. Sono felice che sia qui e che possa aiutare la squadra. La Roma può entrare in Champions League subito? Quest’anno si è importante entrare in Champions. Io penso che possiamo vincere l’Europa League e darò tutto per quest’obiettivo".