Finora ha trovato poco spazio, nonostante questo è riuscito a fornire l'assist a Dzeko nella vittoria sul Torino e 1 gol in Champions League nella cinquina al Viktoria Plzen. Justin Kluivert, esterno offensivo della Roma, parla al de Telegraaf della sua esperienza nella capitale: "I momenti in cui ho giocato ho fatto solo il mio. In allenamento sto migliorando: sto diventando più forte e ne sono sempre più consapevole. Capisco cosa i compagni vogliano da me e cosa vorrei io da loro. Dobbiamo lavorare e costruire il futuro su questo, ed è così che spero di giocare più minuti".



SULL'OLANDA - "Come vedete gli Oranje stanno tornando, è bello da vedere. Poter farne parte è un grande obiettivo. Stavolta non sono con loro, ma penso di essere uno dei ragazzi che dovrà formare il futuro".



SULL'AJAX - "Lo guardo con orgoglio. È il mio vecchio club, dove ho sempre giocato fin da piccolo. È bello vedere i tuoi amici brillare".