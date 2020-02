È passata solo qualche settimana, ma la firma di Aleksandar Kolarov sul rinnovo di contratto con la Roma non arriva. Sì, perché ultimamente il terzino finisce sempre più spesso in panchina, una situazione insolita per uno come lui, abituato a essere sempre in campo e, soprattutto, sempre decisivo. Per questi motivi, secondo il Corriere dello Sport, il serbo non è contento e sta iniziando a valutare l'addio a fine stagione. Sul tavolo ci sarebbe già anche la prima offerta, da parte del Bologna, dove ritroverebbe Walter Sabatini e, soprattutto, Sinisa Mihajlovic, il suo idolo d'infanzia.