Con il gol segnato al 71' di Roma-Lazio, Aleksandar Kolarov diventa il secondo giocatore nella storia ad aver segnato nel derby di Roma con entrambe le maglie. Prima di lui c'era riuscito Arne Selmosson, in gol con la Lazio nel 2-2 del 30 marzo 1957 e nel 2-1 per i biancocelesti del 16 marzo 1958 e con la Roma nella vittoria per 3-1 del 30 novembre 1958, in quella per 3-0 del 12 aprile 1959 e in quella sempre per 3-0 del 18 ottobre 1959