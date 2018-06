Quanto contano i like sui social?. Lo sa anche Justin Kluivert che tramite il suo account (ufficiale) Instagram sta lanciando più di un segnale ai tifosi della Roma e alla dirigenza del club capitolino. Prima il ‘like’ a Coric con la maglia giallorossa (i due non si seguono nemmeno su Instagram), poi i ‘mi piace’ sotto i commenti dei sostenitori giallorossi che gli chiedono di venire alla Roma e che sembrano un messaggio di soccorso, ma anche un invito all’Ajax a lasciarlo libero per una cifra ragionevole. La pioggia di ‘like’ sotto le sue foto sta facendo sognare i tifosi che adesso possono essere sicuri delle intenzioni dell’olandese. C'è da convincere l'Ajax però.