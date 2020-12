Marash Kumbulla, difensore della Roma, parla a TeleRadioStereo, commentando il ko contro l'Atalanta: "Nel secondo tempo, è vero, siamo calati. "Abbiamo fatto fatica, ma davanti avevamo una squadra forte. Però dobbiamo ripartire, perché se guardiamo dietro non miglioriamo mai. Dobbiamo vedere gli errori commessi e non ripeterli. Ko con le big? Dimostreremo che non è così. Lo abbiamo già fatto pareggiando contro la Juve e contro il Milan, e facendo vedere che ce la possiamo giocare con tutte. Purtroppo nel secondo tempo è andata male, ma con le prossime squadre ci rifaremo".



PERCHE' LA ROMA - "La Roma mi ha dimostrato subito il suo interesse. Poi ho visto i tifosi, il mister e i programmi del club e mi hanno convinto subito. È successo tutto in fretta e non ho avuto alcun dubbio".