Il difensore della Roma Marash Kumbula si è fermato dopo 17' nella sconfitta dell'Albania contro l'Inghilterra ed è stato sostituito dal difensore del Lecce Dermaku. Da verificare l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Un problema in più per Mourinho, che per la ripresa del campionato spera di recuperare Smalling.



LA PRIMA VOLTA - Dopo la brutta figura dei giallorossi contro il Bodo/Glimt e la conseguente esclusione di Kumbulla nella partita successiva, l'allenatore giallorosso l'aveva schierato titolare nella gara contro il Venezia per la prima volta in questa stagione. Ora però è arrivato lo stop in nazionale, con la Roma che perde un altro difensore.