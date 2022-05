Marash Kumbulla, difensore albanese della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della finale di Conference League contro il Feyenoord:



"Sono molto orgoglioso, il mio sogno è quello di alzare la coppa proprio qui a Tirana. L'approcceremo bene, cercheremo di aggirare la loro pressione. Possiamo far loro male. Mourinho ci ha caricato tantissimo in questi giorni, non vediamo l'ora di entrare in campo. E' stranissimo e bellissimo allo stesso tempo".