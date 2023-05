Marash Kumbulla, infortunatosi nel match del 29 aprile contro il Milan, si è operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, è stato realizzato presso la Casa di Cura "La Madonnina" di Milano dal dottor Andrea Panzieri. Tutto è filato liscio, con il 23enne albanese che dopo alcuni giorni di permanenza nella clinica milanese, potrà tornare a Trigoria per iniziare il ciclo di riabilitazione. Sarà un lavoro lungo e doloroso ma la voglia di ripartire c'è eccome. " Sfrutterò questo tempo per tornare ancora più forte e per cambiare le cose, ve lo assicuro", aveva dichiarato lo stesso Marash subito dopo il brutto infortunio. Il chirurgo Panzieri, è lo stesso che, in passato, aveva operato Sofia Goggia.