Soled del Red Bull Salisburgo e Kumbulla della Roma, come riporta Tuttosport, hanno costi esagerati e tutte e due le società non intendono fare sconti e tantomeno accettare la proposta del Torino di prestito con diritto di riscatto per sostituire Bremer. Il difensore giallorosso ha ovviamente un canale preferenziale con Juric, che lo ha allenato all'Hellas Verona, ma la Roma chiede troppo: circa 22 milioni.